С 1 марта в России изменились правила установки газового оборудования

С 1 марта 2026 года в России начали действовать новые правила установки и замены газового оборудования в квартирах и частных домах, передает портал «ЖКХ Контроль63». Изменения закреплены федеральным законом № 308-ФЗ, принятым еще в июле 2025 года.

Главное нововведение касается всех видов внутриквартирного газового оборудования: плит, варочных панелей и духовых шкафов. Теперь их монтаж и замена допускаются только силами специализированных организаций. Самостоятельная замена газовой плиты отныне приравнивается к самовольному подключению и может повлечь серьезные последствия.

Чтобы установить новую плиту, собственник обязан обратиться в газовую службу, заключить договор на выполнение работ и оплатить услугу по региональным тарифам. Любые попытки сделать это самостоятельно или с помощью нелицензированных мастеров будут считаться нарушением. За такие действия предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях — полное прекращение подачи газа в квартиру или дом.

Важно понимать, что речь идет именно о нарушениях правил безопасности, а не о долгах за газ. При этом существует иное правило: глава комитета Совета Федерации Андрей Кутепов ранее заявлял о запрете отключать газ и электричество в зимнее время за неуплату. Однако за самовольное вмешательство в газовое оборудование санкции могут применяться вне зависимости от сезона.

