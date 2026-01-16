С 1 сентября 2026 года во всех российских школах появится оценка за поведение

Министерство просвещения России планирует ввести оценку за поведение учащихся во всех школах страны с начала нового учебного года в 2026 году. Как сообщает РБК , ведомство уже подготовило соответствующий проект приказа.

Согласно документу, контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, дисциплины на уроках и норм поведения в образовательном учреждении будет предполагать выставление формальной оценки. Эта мера призвана систематизировать работу педагогов по воспитательным аспектам.

В ряде регионов проходил пилотный проект по оцениванию поведения школьников. По данным Минпросвещения, апробация показала в целом положительное отношение к нововведению как со стороны учеников, так и со стороны педагогов, которым система позволила более детально отслеживать поведенческие аспекты.

