С 1 сентября в Подмосковье вступает в силу закон о регистрации домашних животных

Завтра в Подмосковье вступает в силу закон о регистрации домашних животных, напомнили в пресс-службе Московской областной думы.

Согласно документу, предполагается обязательная регистрация только собак. Каждому питомцу будет присвоен уникальный номер, а данные внесут в региональный реестр домашних животных.

Как отметил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, данный закон необходим для обеспечения контроля и порядка. В частности, регистрация поспособствует ответственному отношению к питомцам.

«Сейчас бывают случаи, когда, к примеру, собака бойцовой породы нападает на человека, после чего хозяин, отпустивший ее гулять без поводка и намордника, заявляет, что она ему не принадлежит. И виновник трагедии остается безнаказанным», — рассказал парламентарий.

С 1 сентября также вступает в силу постановление правительства Подмосковья о порядке проведения регистрации домашних животных. Данный процесс будет проводиться бесплатно и в электронном виде.

Для того, чтобы зарегистрировать собаку, нужно обратиться в ветеринарное учреждение. Обязательное условие — наличие у питомца чипа. В реестр будут внесены данные в том числе о породе, кличке, дате рождения собаки, информация о вакцинации, адрес проживания, фотография, а также паспортные данные владельца, его номер телефона и адрес электронной почты.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в регионе.