С 1 сентября в России пошлина за выдачу водительского удостоверения вырастет вдвое

С 1 сентября в России произойдут изменения в системе государственных пошлин для владельцев транспортных средств, поведала в беседе с агентством «Прайм» Любовь Хрустова, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

В большинстве случаев стоимость услуг увеличится в два раза. Например, получение водительского удостоверения будет стоить 4000 рублей вместо 2000 рублей, а права нового образца — 6000 рублей вместо 3000 рублей.

Стоимость международных прав составит 3200 рублей вместо 1600, уточнила Хрустова.

«Также увеличится пошлина за выдачу пластикового СТС (с 1,5 до 4,5 тысяч рублей), государственного номера на автомобиль (с 2 до 3 тысяч рублей) и мотоцикл или прицеп (с 1,5 до 2,25 тысяч рублей)», — добавила эксперт.

Также будут введены дополнительные сборы. В частности, за внесение информации в базу данных системы ЕАИСТО при оформлении диагностической карты придётся заплатить 500 рублей.

Автошколы также будут обязаны платить новый сбор — 15 тыс руб за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Министерства просвещения.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла данные об ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами.