С 1 сентября все звонки от организаций и ИП будут промаркированы

С 1 сентября нынешнего года россияне получат возможность отказаться от массовых звонков через личный кабинет на сайте своего оператора сотовой связи. Эта информация содержится в Федеральном законе о борьбе с кибермошенничеством, опубликованном на портале правовой информации.

Как сказано в документе, Абонент имеет право отказаться от получения массовых вызовов, если это предусмотрено Правительством Российской Федерации. В таком случае оператор связи обязан прекратить массовые вызовы для абонента, который отказался от них в соответствии с данным пунктом.

Кроме того, с момента соединения абоненты смогут моментально увидеть всю информацию о компании или организации, с которой ведется разговор. На экране сразу появится название фирмы и ее профиль: будь то финансовые услуги, медицинские учреждения, магазины одежды или предприятия быстрого питания.

«Оператор связи, с сети связи которого инициируется телефонный вызов, обязан передавать на пользовательское оборудование (оконечное оборудование) информацию об абоненте – юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе, инициировавших телефонный вызов», – написано в тексте закона.

Эти изменения входят во второй пакет мер по противодействию цифровым мошенникам. Он включает около 20 инициатив, направленных на защиту мобильных номеров, банковских счетов и персональных данных российских граждан.

Ранее сообщалось, что Московское областное УФАС России пресекло распространение СПАМ-рекламы.