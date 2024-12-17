С 2025 года российские вузы начнут переходить на новую модель образования

С 2025 года Россия начнет переходить на новую модель образования, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания с ректорами университетов, на котором подводились предварительные итоги уходящего 2024 года и обсуждались планы на 2025 год.

Цель данного процесса – совершенствование системы. В новую модель планируется заложить такие принципы, как усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность, передает слова министра пресс-служба ведомства.

Фальков также отметил, что после завершения 2024-2025 учебного года в 50 российских вузах проанализируют результаты пилотного проекта по повышению качества преподавания фундаментальных дисциплин. В перспективе успешный опыт данных образовательных учреждений будет внедрен в других вузах.

Ранее сообщалось о том, что омбудсмен Володарский назвал способы замены ЕГЭ искусственным интеллектом.