С 2026 года базовая ставка НДС в РФ увеличена до 22%

С начала 2026 года в России вступили в силу изменения в налоговое законодательство, предусматривающие повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость. Теперь она составляет 22% вместо прежних 20%. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 ноября 2025 года и опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом льготная ставка НДС сохранена на уровне 10% для социально значимых товаров. К ним по-прежнему относятся лекарственные средства, медицинские изделия, товары для детей, периодические печатные издания, книги, а также племенные сельскохозяйственные животные.

Одновременно уточнен перечень продуктов питания, облагаемых по сниженной ставке. Продукция, содержащая молоко или заменители молочного жира, больше не подпадает под льготный режим и теперь облагается НДС по общей ставке в 22%.

Кроме того, вступившие в силу нормы отменяют освобождение от налога операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. Изменения также затрагивают малый бизнес: начался поэтапный процесс снижения порога выручки, при котором компании на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны уплачивать НДС.

