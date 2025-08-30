С 2027 года российских водителей смогут временно лишать прав из-за опасных диагнозов
НЧ: ГАИ в 2027 году получит доступ к медицинским данным водителей
Фото: [freepik.com]
С марта 2027 года в России заработает новая система контроля за состоянием здоровья водителей, пишет портал «Новости Челнов».
Согласно новым правилам, предложенным Государственной думой РФ, Госавтоинспецкия получит доступ к информации о заболеваниях граждан, которые могут препятствовать безопасному управлению транспортным средством.
Так, при выявлении подобного диагноза водитель будет временно лишен прав на срок до одного месяца для прохождения лечения и подтверждения восстановления работоспособности.
Отмечается, что это изменение кардинально меняет существующую систему медосмотров, где водители проходят обязательную комиссию лишь раз в 10 лет для замены прав. Теперь комиссии по медосмотрам будут подключены к единой федеральной государственной информационной системе Министерства здравоохранения РФ.
