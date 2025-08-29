МВД предложило давать автомобилистам всего одни сутки на оплату штрафов

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могут лишиться льготного периода для оплаты штрафов. МВД России предложило сократить срок добровольного погашения с 60 дней до одних суток. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой ужесточить правила для водителей автомобилей, зарегистрированных за рубежом. Согласно новому проекту, срок для добровольной оплаты административных штрафов для них планируется сократить с текущих 60 дней до 24 часов.

Как пояснили в ведомстве, действующий порядок позволяет иностранным автомобилистам беспрепятственно покинуть страну, даже не оплатив выписанные им постановления. Это создает массу проблем для исполнения решений и приводит к массовой безнаказанности.

Данная инициатива стала частью масштабной кампании по повышению безопасности на дорогах. В июле президент уже подписал закон об увеличении штрафов за отказ остановиться по требованию полиции — с 800 руб. до 10 тыс. руб. Новое предложение МВД направлено на то, чтобы исключить саму возможность уклонения от ответственности для транзитных водителей.

Ранее адвокат предупредил, что моющих фары детей могут оштрафовать.