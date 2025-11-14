«С $25 до $45 за документ»: египетские визы для россиян подорожают почти в два раза

С начала 2026 года стоимость египетских виз для российских граждан увеличится практически в два раза, пишет издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Правительство Египта одобрило законопроект о повышении платы за консульские услуги, что приведет к росту цены визового сбора с $25 до $45.

Инициатива уже вызвала негативную реакцию у представителей туристической индустрии Египта. По мнению специалистов, такое значительное подорожание виз может существенно снизить поток туристов из России, который является одним из ключевых для египетской экономики.

Окончательное решение о введении новых тарифов должен принять Совет министров Египта. Ожидается, что это произойдет до конца 2025 года. На данный момент российские туристы могут рассмотреть альтернативные направления для отдыха.

Для граждан России действует безвизовый режим с множеством стран, включая Турцию, Китай, Иорданию, Таиланд, ОАЭ, Сербию, Черногорию, Израиль, Аргентину, Бразилию, а также с государствами СНГ — Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Киргизией.

Ранее российская блогерша назвала недоступность медицины и высокие цены проблемой Европейского союза (ЕС).