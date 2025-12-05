«С 29-го этажа — на асфальт и... жива!»: кошка Милаша, упавшая с большой высоты, родила здоровых котят

В Москве произошел удивительный случай спасения животного, сообщил телеграм-канал «112». Беременная кошка по кличке Милаша выпала с 29-го этажа жилого дома. Несчастного питомца на улице чудом заметила ветеринарный врач, которая немедленно бросилась на помощь.

Британская короткошерстная кошка была в крайне тяжелом состоянии: у нее диагностировали многочисленные ушибы внутренних органов и пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, угрожающее жизни.

Несколько дней врачи боролись за жизнь Милаши, и их усилия увенчались успехом — кошку удалось выходить. Более того, через месяц после трагического инцидента она благополучно родила двух абсолютно здоровых котят.

Ранее сообщалось, что потерявшегося в поезде кота Федоса из Москвы нашли на Дальнем Востоке спустя шесть дней. Питомец потерялся в вагоне поезда, шедшего из Улан-Удэ в российскую столицу.