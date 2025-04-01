С апреля для водителей в России вступают в силу несколько нововведений

Юрист Илья Русяев в беседе с RT рассказал , какие новые правила для водителей вступают в силу с апреля 2025 года.

Специалист Русяев рассказал, что в апреле 2025 года в силу вступают ряд изменений, которые должны учитывать водители. Коснется это владельцев российского гражданства или лиц, получивших вид на жительство, но использующих иностранное водительское удостоверение.

«С начала апреля управление автомобилем с такими правами будет приравнено к нарушению с наложением штрафа до 15 тыс. рублей», — рассказал юрист.

Как уточнил юрист, иностранные права нужно будет поменять на российские. Для этого придется пройти экзамен: для категорий А и B предусмотрена только теория, для С и D — теория и практика. То есть, прежний упрощенный порядок перестанет действовать. Исключение есть для белорусов, которые смогут сохранить документы как есть без необходимости обмена.

Введены также меры и в отношении кредитной нагрузки. В апреле Центробанк может ограничивать долю необеспеченных автокредитов и микрофинансовых организаций. Это позволит лучше регулировать долговую нагрузку.

Юрист напомнил и про изменения с ОСАГО. Его начнут рассчитывать по-новому для мотоциклистов с 17 апреля. В учет пойдут подробные данные: от мощности двигателя до стажа водителя.

Ранее сообщалось, что в России возобновляется ограничение полной стоимости кредита.