«С багажом идут по камням, рельсам и полям»: пассажиров аэроэкспресса до московского аэропорта высадили на полпути

Аэроэкспресс остановился на полпути к аэропорту Домодедово и высадил всех пассажиров, сообщают «Новости Москвы».

Кадрами инцидента поделились сами пассажиры аэроэкспресса, которым сказали идти вдоль ж/д путей к автомобильной дороге.

«Интересная, конечно, ситуация. Там точно можно выйти к дороге?»; «Я в шоке», — комментируют ситуацию авторы видеороликов.

Позже выяснилось, что людей высадили из-за того, что в Бирюлево сошел с рельсов грузовой состав. Из-за этого аэроэкспресс и не мог проехать.

«Надеюсь, люди в итоге не шли от Бирюлева до аэропорта»; «И никакие электрички не ходят. Придется тратить два часа на маршрутку»; «Представила, как все эти пассажиры аэроэкспресса с багажом идут по камням, рельсам и полям. Теперь, видимо, только искать дорогу и вызывать такси», — написали россияне в Сети.

Позже компания «Аэроэкспресс» пообещала, что компенсирует пассажирам расходы, связанные с дорогой до аэропорта и опозданием на рейсы из-за аварии.

Ранее в аэропортах Москвы отменили рейсы по неизвестным причинам.