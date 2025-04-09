Стало известно, кто купил роскошный особняк Ивлеевой на Истре

Анастасия Ивлеева продала дом в Истринском районе Подмосковья, который достался ей после развода с Элджеем. По данным телеграм-канала Mash, стоимость сделки составила 120 млн рублей.

Сообщается, что ранее стоимость двухэтажного дома площадью в 354 квадратных метра и участка в 15 соток с гаражом составляла 150 млн рублей, но Ивлеевой пришлось уступить 30 млн из-за долгов, когда после «голой» вечеринки она потеряла часть крупных рекламных контрактов.

Телеграм-канал уточняет, что покупателями стали артист Владимир Вдовиченков и его супруга Елена Лядова — сделка, судя по всему, состоялась в конце марта текущего года. Кстати, ранее стало известно, что риелтор из Москвы стала жертвой мошенников и потеряла больше миллиона рублей, а в аферу попал дом Ивлеевой.