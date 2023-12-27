С блогера Лерчек сняли все ограничения

С блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) сняли все запреты, сообщили РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

Запреты включали в себя ограничения на использование интернета. Ранее Валерии и ее супругу Артему было запрещено использовать соцсети и средства связи. Также паре нельзя было общаться ни с кем, кроме родственников и семьи в рамках уголовных дел.

Против блогеров завели дела, касающиеся неуплаты налогов на общую сумму 311 млн рублей. По версии следователей, Чекалина использовала упрощенную систему налогообложения при проведении различных марафонов, выручка от которых превышала допустимый лимит по этой системе (150 млн рублей в год).

Еще одно уголовное дело касается отмывания средств в особо крупном размере. По информации Следственного комитета РФ, Чекалины в апреле 2021 года легализовали больше 130 млн рублей, купив на них иностранную валюту – доллары.

В конце ноября со счета Чекалиной был снят наложенный ранее арест, а сама блогер погасила налоговую задолженность перед государством, которая включала пени и штрафы.

Ранее мы сообщали, что телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву проверит налоговая служба. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что проверка может завершиться возбуждением уголовного дела, по которому блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.