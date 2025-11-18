С декабря россиян ждут новые правила по квартирам, водительским правам и банкам

С 1 декабря 2025 года вступают в силу изменения, касающиеся собственников квартир, водителей и банковских процедур. Поправки в Жилищный кодекс усиливают контроль над общим имуществом многоквартирных домов. Об этом сообщают « Новые Известия ».

Установка кондиционеров, антенн и другого оборудования на фасадах разрешена только с согласия большинства собственников. Сдача чердаков и подвальных помещений третьим лицам возможна после одобрения не менее двух третей жильцов, решение фиксируется протоколом общего собрания.

Появляется должность администратора многоквартирного дома, который будет организовывать собрания, оформлять решения и взаимодействовать с ГИС ЖКХ и управляющими компаниями. При причинении ущерба общему имуществу конкретный собственник будет обязан компенсировать расходы на ремонт.

В квитанциях за ЖКУ с декабря появится перерасчет за прошлый год по общедомовым приборам учета. Если сумма превышает 1500 руб., она может быть рассрочена на несколько месяцев. С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав. Водители должны будут менять права в стандартном порядке, проходя медицинскую комиссию и оплачивая госпошлину.

Запускается второй этап программы цифровых паспортов. Электронное удостоверение личности будет использоваться в банках и финансовых организациях. Бумажный паспорт сохраняет актуальность для ряда официальных процедур.

В сфере долевого строительства льготные меры поддержки прекращаются после 31 декабря 2025 года. До конца года сохраняются отсрочки платежей и продление ранее предоставленных рассрочек. Кредитные организации, участвующие в распределении государственных финансов, обязаны соответствовать новым требованиям к кредитному рейтингу по национальной шкале, чтобы получать доступ к государственным программам.

