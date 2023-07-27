«С детства себя рисовал на фоне танков»: молодой офицер из Иркутска погиб на спецоперации

Павел Калинин, кажется, с рождения должен был стать военным. Окружение у него было мужественное. Во-первых, отец — ветеран боевых действий, спецназовец. Во-вторых, дедушка — подполковник в отставке. И в зону СВО Павел отправился без раздумий.

По словам матери Павла, Нины, вопрос участвовать или не участвовать в спецоперации у сына даже не стоял. Калинин служил на северном флоте.

«Я не знаю, откуда у него пришло желание быть военным, но с детства он себя рисовал на фоне танков. И первое, что он сказал о профессии: «Я буду танкистом». А потом с отцом они много чего перебирали, и взаимодействие с людьми было ему близко. Поэтому он решил идти в общевойсковое училище», — поясняет Нина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В итоге Павел выбрал Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Именно туда он пошел потому, что там было арктическая подготовка. По словам мамы, это редкое направление — работа в условиях Арктики — его очень привлекало.

«Конкурс был достаточно большой, но сын сам туда поступил и очень серьезно готовился. А когда закончил, распределился в Мурманск, а точнее в Печенгу Мурманской области», — говорит Калинина.

Собеседница отмечает, что на СВО ее сын был командиром взвода мотострелков.

«Он говорил, что ребята вначале шли вторым эшелоном, а потом первым. Не очень понимаю, что это значит. Но действовали так: пришли на позицию, окопались и начали держать оборону», — отмечает Нина.

Но в октябре 2022 года Павел погиб под минометным обстрелом. Его не смогли спасти даже в лучшем госпитале Москвы.

Полную историю Павла Калинина читайте в нашем материале.