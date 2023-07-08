«С гранатой в руке»: выяснились подробности гибели российского пограничника во время атаки украинской ДРГ

Подвиг Вадима Черкасова неизвестен широкой публике. Он погиб 27 мая 2022 года у села Зерново Брянской области, защищая Родину от украинских диверсантов. В память о героической гибели у матери пограничника, Ирины, осталась медаль «За отличие в охране государственной границы».

В канун Дня пограничника шестерым работникам ФСБ, которые и охраняют рубежи страны, пришлось столкнуться с силовиками Украины. По словам Ирины Черкасовой, 25-го мая прошлого года все было хорошо: солдаты готовились послезавтра жарить шашлык и были веселы. Последний раз Черкасов позвонил матери вечером 26 мая перед выходом на двухдневный наряд — сослуживцы по очереди обходили территорию.

«Я почувствовала, что в тот раз что-то было не так, спросила Вадима: «Сынок, в чем дело?». Но он не ответил. Сказал: «У меня все в порядке, люблю тебя. Береги себя!». И больше на связь не выходил», — замечает Ирина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Всю ночь женщина не спала. А 27 мая утром сын не взял трубку, и зловещее ощущение не покидало Черкасову. Позже в этот день военные позвонили отцу Вадима и сказали, что ФСБшник погиб, защищая границы Российской Федерации. Оказалось, что ночью на границу зашла украинская ДРГ — сделать «подарок» ко Дню пограничника.

«Там кругом поля и болотистые места, ребятам даже спрятаться было негде. Группа этих зверей ночью прошла через границу. Против них — шесть ребят с парой гранат и тремя рожками патронов. До этого на том месте стояла артиллерия, но ее почему-то сняли. Словом, диверсанты взяли пограничников в кольцо», — говорит наша собеседница.

По словам Ирины, ребята понимали, что предстоит неравный бой. Ночью он попытались вызвать помощь, но никто не пришел, все были далеко.

«Украинский снайпер сразу убил двоих ребят, трое были охвачены огнем — они вытаскивали боеприпасы и сгорели до костей от реактивного огнемета. Вадим оставался последним. Он отбежал, нашел опорный пункт и отстреливался. Следствие показало, что на поле осталась чужая кровь, значит, ранил или убил врагов», — рассказывает женщина.

Потом диверсанты добивали Вадима автоматными очередями и гранатометом. Он побежал через поля до ручного гранатомета, которым умел пользоваться, по получил множество пулеметных ранений. Черкасов был здоровым парнем, поэтому продолжал ползти, пока не получил смертельное ранение.

«Вадим погиб с гранатой в руке, не сдался», — резюмирует собеседница.

Полную историю Вадима Черкасова читайте здесь.