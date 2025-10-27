С января Соцфонд в столичном регионе оплатил услуги по родовым сертификатам для 313,3 тыс. женщин и детей
В Соцфонде по Москве и Подмосковью рассказали о родовых сертификатах
Фото: [Медиасток.рф]
С начала года отделение СФР по Москве и Подмосковью оплатило услуги по родовым сертификатам на 1 млрд руб. для 313,3 тыс. женщин и новорожденных детей.
Родовый сертификат женщина может получить на любом этапе беременности. Он позволяет выбрать медучреждение для наблюдения и родов. Получить сертификат может любая беременная гражданка РФ. Чтобы оформить документ в электронном виде, потребуются паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Медучреждение в течение семи дней сформирует сертификат, после чего он появится в личном кабинете на сайте госуслуг.
Документ содержит три талона, которые заполняются при обращении женщины в выбранное учреждение. Эти данные передаются в Соцфонд для оплаты услуг. Оплатить можно только услуги, оказанные государственными учреждениями здравоохранения в рамках ОМС. Выделенные по родовому сертификату средства перечисляют на лицевой счет медучреждения. Обналичить их нельзя.
