«С колой надо было пить»: россияне удивились поступку мужчины, который опохмелился ветеринарным препаратом и умер

Тело 56-летнего Герасима Андреевича нашли в собственной квартире в Усть-Ордынском поселке Иркутской области. Об этом сообщает SHOT.

В ходе следствия выяснилось, что следы насильственной смерти на теле отсутствуют, а с этого адреса ранее в больницу уже поступал пенсионер с отравлением «Чемерицей» — настойкой, которую прописывают собакам и свиньям, как рвотное средство.

По данным журналистов, мужчина рассказал полиции, что они с погибшим решили сэкономить утром после попойки и купили настойку в ветеринарной аптеке, после чего обоим стало плохо, но госпитализированного приятеля откачать успели, а Герасим Андреевич просто остался дома.

«Зашли в аптеку и спросили: «Что у вас есть для кобелей и хряков?»; «Что, уже на водку денег не было?»; «С колой надо было пить», — комментируют россияне в Сети.

По факту происшествия полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что количество погибших от отравления суррогатной водкой в Тюмени увеличилось.