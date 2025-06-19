С космодрома Плесецк провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Космические войска России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Ангара-А5». Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По словам военного ведомства, успешный запуск с территории Архангельской области был осуществлен в четверг, 19 июня.

«С космодрома Плесецк в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космическими аппаратами на борту», — указано в микроблоге.

Такая ракета в состоянии выводить на низкую околоземную орбиту до 24,5 тонны полезного груза.

Ранее глава Роскосмоса Баканов сообщил, что РФ развернет первую ядерную электростанцию на Луне. Госкорпорация также создаст аналог МКС — новую Российскую орбитальную станцию. Помимо этого, исследователи продолжат изучать особенности Венеры.