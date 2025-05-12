С курским подростком, который отправил фото порноактера в проект «Лица Победы», работает МВД
Курский подросток отправил в проект «Лица Победы» фото порноактера
Фото: [pxhere.com]
Администрация Железногорска в Курской области подала заявление в полицию на подростка, который в рамках патриотического проекта «Лица Победы» отправил фото порноактера. Об этом вечером понедельника пишет РИА Новости.
Об этом изданию заявил руководитель проекта «Лица Победы» Антон Польский. Он отметил, что было обращение к гражданам присылать фотографии своих ветеранов, но фотография, которую отправил подросток, была «умышленно состарена», черно-белая, поэтому все так и произошло. Польский добавил, что это нельзя назвать ничем иным как глумлением над святым.
Стало известно, что в полицию уже поступило заявление и сейчас с подростком работают сотрудники полиции.
Ранее стало известно, что в Железногорске с панно с фронтовиками убрали фото порноактера.