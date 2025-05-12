В Курской области оправдались за фото порнозвезды на панно с фронтовиками

В Железногорске Курской области с панно, посвященного Великой Отечественной войне и ее героям, убрали один снимок. Как пишет издание «Подъем», на нем был изображен порноактер Билли Херрингтон* в военной форме.

Курьезный инцидент произошел в городе у здания администрации. Именно там разместили панно с фронтовиками, где неожиданно заметили портрет порноактера Билли Херрингтона. Известен интернет-аудитории из-за распространившихся в Сети мемов.

Ситуация была вскрыта общественником Русланом Цыгановым, который заметил неуместное изображение среди портретов настоящих ветеранов. Организатор проекта Антон Польский объяснил журналистам, что снимок был прислан в рамках сбора фотографий ветеранов от жителей города. По его словам, никто не ожидал, что кто-то пришлет фотографию актера.

«Поскольку ни у кого и мысли не было, что кто-то может глумиться над святыми для нас вещами, мы не являемся специалистами по американским актерам — у нас другие ценности, фильмы мы смотрим другие, то, к сожалению, было пропущено фейковое фото. Фото было заменено еще 2-го числа. Человек [приславший фото] найден, с ним работает полиция», — объяснили организаторы.

После выявления ошибки панно было оперативно исправлено, снимок Херрингтона убрали. Этот инцидент стал напоминанием о важности внимательного подхода к таким серьезным темам, как память о войне и уважение к ее участникам. Глава Железногорска Александр Михайлов обещал, что с подростком, который прислал неуместное фото, проведут воспитательную беседу и научат патриотизму.

Ранее сообщалось, что власти Сургута запретили чиновникам лайкать порно и показывать роскошь.

*относится к движению ЛГБТ, признанному экстремистским и запрещенным в России