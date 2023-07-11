С начала года подмосковные лесничие благоустроили четыре родника

Всего в Подмосковье в лесном фонде находится семьдесят семь родников. А в этом году обустроили еще четыре— на территории Ступинского и Сергиево-Посадского лесничеств. Об этом рассказали в пресс-службе Комлесхоза региона.

Отмечается, что лесные родники пользуются особой популярностью как среди жителей, так и среди гостей региона. Лесные специалисты ГКУ МО «Мособллес» создают удивительные творения, используя различные подручные природные материалы и свое свободное время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заверил жителей подмосковной Вереи, что при благоустройстве города будет сохранена историческая застройка.