С начала этого года ИИ в Подмосковье распознала уже более 280 тысяч медицинских снимков

В Подмосковье нейросеть помогает врачам распознавать медицинские снимки. Так, с начала года ИИ помог распознать уже 281 тысячу рентгеновских снимков. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказла, что в сфере здравоохранения регионе активно применяются умные технологии. Искусственный интеллект берет на себя рутинную работу, например, помогает заполнять медицинские карты пациентов, а также выступает в качестве ассистента: анализирует рентгеновские снимки и делает заключение.

Нейросеть распознает медицинские снимки в 51 медучреждении Московской области. В настоящее время она обучена определять 11 патологий, в том числе сразу несколько на одном снимке. После проведения анализа ИИ выделяет цветом области возможных отклонений и дополняет изображение описанием и заключением. Полученные данные являются для врача дополнительным источником информации для постановки диагноза.

Ранее стало известно, что зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили социально-экономическое развитие Подмосковья.