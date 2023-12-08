С начала этого года жители Подмосковья оформили онлайн почти 150 тысяч медицинских справок

В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» жители Московской области могут заказать девять видов медицинских справок на региональном портале госуслуг . Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Отмечается, что справка об отсутствии контактов с инфекционными больными стала самой популярной среди жителей региона.

Подчеркнем, что сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируется автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. При этом для получения справки обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.