С начала этого года робот Светлана обработала в Подмосковье более шести миллионов звонков

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта Светлана продолжает помогать жителям Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Так, робот Светлана может вызвать врача на дом, записать к медицинскому специалисту на прием, а также сама выполняет исходящий обзвон — приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете.

Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова отметила, что робот Светлана работает в круглосуточном режиме, одновременно может принимать шестьсот звонков, при этом в большинстве случаев справляется без перевода абонента на оператора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают работу по модернизации первичного звена и стационаров.