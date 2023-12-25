С начала года благодаря «цифре» устранено более семисот нарушений на автовокзалах Подмосковья

С февраля этого года контроль за состоянием автовокзалов Московской области осуществляется с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». За это время с помощью «цифры» устранено более 700 нарушений. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи региона.

Отмечается, что на цифровом контроле находятся более сорока региональных автовокзалов. Проверки проводятся ежедневно, а все данные оперативно передаются через мобильное приложение в контролирующее ведомство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.