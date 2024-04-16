С начала года несколько тысяч россиян обратились за помощью после укусов клещей

С начала текущего года в России почти 4 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей. Об этом на своей официальной странице 16 апреля сообщает Роспотребнадзор.

Согласно опубликованной ведомством информации, мониторинг ситуации с укусами клещей ведется каждую неделю на территории 80 субъектов России. В текущем году с подобными жалобами за помощью к медикам обратились 3,9 тысячи граждан, что практически в два раза меньше, чем в году предыдущем. На сегодняшний день, клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз ни у кого выявлен не был. Назвали в ведомстве и территории, где чаще всего обращаются с жалобами на укусы насекомых. В список лидеров попали Санкт-Петербург, ДНР, Краснодарский край и другие регионы России.

Ранее мы писали о том, что в НИКИ детства стали применять прибор, который помогает оценивать клеточный иммунитет пациентов.