Пассажиры Подмосковья совершили восемьдесят тысяч поездок на самом коротком и протяженном маршрутах Мострансавто
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
С начала этого года жители и гости Подмосковья совершили около 80 тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто, которые проходят в пределах региона. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
Так, на самом протяженном маршруте — № 327, который следует от Перхурово до метро Котельники, пассажиры совершили свыше 17 тысяч поездок. Его обслуживает МАП № 4 г. Раменское, длина маршрута составляет порядка 200 километров. На самом коротком маршруте № 10 от станции Подлипки до Комитетского леса (МАП № 10 города Королев) было совершено более 62 тысяч поездок. Протяженность маршрута составляет 1,47 километра.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития региона.