С начала года почти 66 тыс. семей столичного региона оформили единое пособие на детей в возрасте до 17 лет

За четыре месяца текущего года единое пособие на детей в возрасте до 17 лет оформили почти 66 тыс. семей столичного региона. Об этом сообщили в отделении СФР по Москве и Московской области.

В этих семьях воспитываются более 130 тыс. детей, отметили в отделении. На оказание меры поддержки было направлено свыше 12,7 млрд руб.

Размер выплаты единого пособия составляет 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на детей, установленного в регионе проживания семьи. В Подмосковье прожиточный минимум на детей в 2025 году составляет 18,7 тыс. руб.

С этого года в правила назначения единого пособия внесли ряд изменений. К примеру, стало проще оформить выплату на новорожденного ребенка. Если семья уже получает выплаты на старших детей, то в случае рождения последующего ребенка пособие назначается в беззаявительном порядке.

Также семьи Московского региона могут синхронизировать сроки получения выплаты. В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей, можно подать заявление на его переоформление на всех детей сразу.

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