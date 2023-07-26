С начала года в Подмосковье ВИЧ-позитивные женщины родили двести здоровых малышей

Сегодня у каждой жительницы Московской области, живущей с ВИЧ, есть возможность родить здорового ребенка. Так, с начала текущего года в регионе уже родилось двести здоровых детей от родителей с ВИЧ. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Подчеркнем, что если женщина узнала о наличии у нее ВИЧ-инфекции уже после наступления беременности, то ей необходимо как можно скорее обратиться в Центр СПИД. На сегодняшний день своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье как маме, так и малышу. При этом все необходимое лечение предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.