С начала года в стенах обновленной роддома Дубненской больницы родилось уже более 400 малышей
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Роддом Дубненской больницы открыл свои двери после капремонта в начале этого года, за прошедшие полгода в его стенах на свет появилось уже свыше четырехсот малышей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Главный врач Игорь Давронов подчеркнул, что на сегодняшний день в роддоме работает высококвалифицированный опытный персонал, медучреждение оснащено всем новым современным медоборудованием, в том числе для оказания реанимационной помощи новорожденным.
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