С начала года в вооруженные силы России вступило больше 53 тысяч человек

С 1 января 2024 года в ряды российской армии вступили больше 53 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, он надеется, что в 2024 году будет выполнен план по набору военнослужащих в ряды армии. Он отметил, что, по данным Минобороны, с начала нынешнего года на службу поступили больше 53 тысяч человек. При этом Медведев подчеркнул, что в регионах идет активная работа по набору в ряды российской армии, граждане также проявляют активную позицию.

Медведев добавил, что рассчитывает на выполнение плана по набору людей в объединенные войска.