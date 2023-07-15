С начала лета уже более двадцати тысяч человек прокатились на колесе обозрения в подмосковных Химках

Новое колесо обозрения открыли в парке Толстого в Химках в День защиты детей.

С тех пор оно неизменно пользуется популярностью как у жителей, так и гостей муниципалитета.

«С высоты 50 метров можно увидеть Старые и Новые Химки, микрорайон Левобережный, Канал имени Москвы и даже Останкинскую телебашню. Аттракцион мы установили по просьбе химчан в рамках масштабной реконструкции парка», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Подчеркнем, что перед запуском специалисты провели необходимые динамические и статические испытания. Также были проверены все узлы и болтовые соединения объекта.

Отмечается, что данный аттракцион является одним из самых высоких в Подмосковье. Все кабинки оборудованы системами кондиционирования и отопления, что позволяет доставлять радость людям на протяжении всего года. Напоминаем, что в настоящий момент в парке продолжают проводить работы по реконструкции в рамках проекта «Зеленый каркас».

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках строители продолжают капитальный ремонт кадетского корпуса.