В подмосковных Химках продолжается капитальный ремонт кадетского корпуса

На сегодняшний день строительная готовность школы-интерната «Кадетский корпус» в микрорайоне Сходня в Химках превышает уже семьдесят процентов, передает пресс-служба регионального Министерства строительного комплекса.

Общая площадь обновляемого здания составляет почти две с половиной тысячи квадратных метров. В настоящий момент здесь работают тридцать строителей, а также задействовано две единицы специальной строительной техники. Все работы идут в соответствии с запланированным ранее графиком.

Ожидается, что в ходе капремонта подрядчик выполнит полную замену инженерных сетей, кровли, полов и потолков, окон и дверей. Преобразятся также и внутренние помещения. Завершить ремонт планируется к середине августа, чтобы в сентябре ученики вернулись в обновленную школу.

Ранее стало известно, что школа № 2 в Можайске откроет двери для учеников уже к началу нового учебного года. Готовность к открытию после капремонта проверил глава региона Андрей Воробьев.