С начала месяца среднесуточная аудитория мессенджера MAX выросла почти вдвое

Среднесуточная аудитория российского мессенджера MAX с начала текущего месяца выросла почти в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Mediascope.

Так, за период с 1 по 16 сентября показатель среднесуточного охвата достиг 13,7 млн пользователей. Это почти в два раза больше, чем месяцем ранее.

Самый высокий показатель был зафиксирован 11 сентября. В этот день число пользователей составило 16,4 млн.

Ранее сообщалось, что подмосковный губернатор Андрей Воробьев завел канал в новом мессенджере.