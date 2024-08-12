С начала сезона жители и гости Подмосковья совершили более 12 млн поездок на арендованных самокатах

С конца марта на территории Подмосковья было совершено более двенадцати миллионов поездок на арендованных самокатах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что средняя продолжительность аренды составила шестнадцать минут, а самое максимальное расстояние поездки составило пятьдесят километров. Так, за два летних месяца больше всего поездок жители и гости региона совершили в июне. Среди округов электросамокаты популярны больше всего в следующих округах: Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцовском, Павлово-Посадском, Пушкинском, Реутове, Химках и Щелкове.

Примечательно, что на сегодняшний день в области к аренде доступно почти тридцать тысяч электросамокатов. Для удобства пользователей оборудовано 13 тысяч виртуальных парковок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с жителями микрорайона Климовск подмосковного Подольска дал старт строительству дома для переселения людей из аварийного жилья.