«С нами начнут дружить»: ясновидящая назвала страны, которые поддержат РФ после окончания СВО

«К 2030-му году с нами начнут дружить очень многие государства. Среди них также останутся Белоруссия, Китая и Сербия. К ним также добавятся Арабские Эмираты, Япония и Греция», — заявила экстрасенс корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».