«С нами начнут дружить»: ясновидящая назвала страны, которые поддержат РФ после окончания СВО
Экстрасенс Мишина рассказала, когда РФ станет империей
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На сегодняшний день уже многие европейские государства отказываются от поддержки США и признают силу и величие Российской Федерации.
Знаменитый экстрасенс Инна Мишина предсказала, какие страны Европы и Азии начнут поддерживать Россию после окончания СВО.
«К 2030-му году с нами начнут дружить очень многие государства. Среди них также останутся Белоруссия, Китая и Сербия. К ним также добавятся Арабские Эмираты, Япония и Греция», — заявила экстрасенс корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Среди дружественных государств ясновидящая не видела в своем сне Францию, Испанию, США и Италию, однако Россию поддержат Германия, Польша и Индия.
«Все эти государства объединятся под нашим началом. Российская Федерация, скорее всего, станет мировым лидером и практически превратится в империю», — предсказала провидица.
Полное предсказание о будущем России и перспективах развития страны читайте здесь.