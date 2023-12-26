«С них не заплатят налоги»: выяснилось, почему Путин подписал закон о выплате маткапитала не всем гражданам России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выделении маткапитала только тем людям, которые являлись гражданами страны на момент рождения ребенка. Сам малыш, как сообщается на портале официального опубликования правовых актов, должен появиться на свет именно на территории России.

Раньше подобные нормы не были прописаны в законодательстве. Теперь же, начиная с 1 января, выдавать маткапитал будут уже по новым условиям. Ограничения не коснутся только жителей ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Как получить и на что тратить

Гражданство по рождению ребенок может получить, если оба родителя уже являются гражданами России, а также в случаях, когда только один из них — резидент страны, а второй не имеет гражданства или обладает паспортом другого государства. При этом важен сам факт рождения на территории РФ.

Деньги, полученные в рамках программы, разрешается тратить на покупку жилья или улучшение условий в уже имеющемся, на образование детей или на соцреабилитацию для ребенка-инвалида. Кроме того, не запрещено направлять средства в накопительную часть пенсии матери и на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

Фото: [ Валерий Мельников/©РИА Новости ]

Изменения важны

Юрист Мария Головина рассказала, почему подписанный Путиным закон важен, и на что он повлияет.

«Есть люди, которые являются гражданами РФ, но имеют вид на жительство или гражданство других стран, живут там долгое время. Например, в Турции. Они приезжают в Россию после рождения ребенка — он приобретает гражданство, а не получает его по рождению — здесь им выдают все соцвыплаты, маткапитал. А затем они уезжают обратно за рубеж. Естественно, деньги они будут использовать там — они не пойдут на покупку недвижимости в России, с них не заплатят налоги в казну страны», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Все отчисления, объяснила эксперт, уйдут другому государству. В итоге получается отток капитала, и чтобы его предотвратить, таким людям средства больше выдавать не будут. Это, по мнению Головиной, правильное решение, которое действительно стоило принять.

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