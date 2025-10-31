С ноября нотариусы обязаны уведомлять наследников о всех долгах умерших

С 1 ноября 2025 года нотариусы обязаны проверять наличие долгов у умерших и информировать наследников о результатах. Об этом сообщил нотариус Самарской области, член комиссии Федеральной нотариальной палаты Радик Сафин, передает РИА Новости.

В течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела нотариус направляет запрос в Центральный каталог кредитных историй, чтобы получить сведения о кредитной истории умершего. Затем информация проверяется через Единую информационную систему (ЕИС) нотариата и направляется наследникам.

Нотариус может уведомить наследников по электронной почте или при личной встрече. Цель изменений — дать наследникам полную информацию о долговых обязательствах покойного, чтобы они могли принять осознанное решение о вступлении в наследство или отказе от него.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.