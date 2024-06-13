С самолетом Diamond-42 произошел серьезный инцидент в аэропорту Бегишево

Легкомоторный самолет Diamond-42 сел на днище в аэропорту Бегишево, что в Татарстане. Подробности в своем официальном канале приводит пресс-секретарь Росавиации в четверг, 13 июня.

По официальным данным, этот инцидент классифицирован как серьезный, и его расследованием будет заниматься специально назначенная комиссия Приволжского управления Росавиации.

Известно, что у самолета из петербургского парка госуниверситета гражданской авиации сложились стойки шасси во время выполнения учебно-тренировочного полета. Самолет был эвакуирован со взлетной полосы, и потом аэропорт вновь открылся для обслуживания рейсов. За этот период были задержаны два рейса, уточнили в Росавиации.