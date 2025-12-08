В Подмосковье слишком преданный пес помешал прохожим помочь хозяину, потерявшему сознание

В подмосковном Одинцове на улице Говорова разыгралась ситуация, которая стала наглядным уроком для всех владельцев собак. Мужчине возле ТЦ «Атлас» внезапно стало плохо, и его питомец, следуя инстинкту охраны, начал отчаянно отгонять прохожих, не подпуская их к хозяину. В беседе с REGIONS кинолог Оксана Красницкая подтвердила, что собак не стоит обучать такой тотальной охране.

По словам очевидцев, мужчине стало плохо и он упал, но помочь ему так и не смогли. Люди у ТЦ вынужденно держались на расстоянии от пса и его хозяина, пока он самостоятельно не пришел в себя и не ушел. Однако история могла обернуться трагедией, что подтвердила и кинолог. По словам Красницкой, в случае серьезного приступа или травмы такая «преданность» могла бы стоить хозяину здоровья или даже жизни, критически замедлив оказание первой помощи. Собака же действовала инстинктивно, защищая владельца от незнакомцев. Это яркий пример, когда природный охранный рефлекс работает против интересов самого владельца.

Кинолог дала конкретные рекомендации, как предотвратить подобные риски. Владельцам необходимо заранее социализировать питомца, приучая его к спокойному присутствию посторонних, и безупречно отработать управляющие команды, такие как «Место» и «Ко мне».

В общественных местах обязательны короткий поводок и намордник — это не только требование закона, но и мера безопасности, которая позволяет контролировать животное в любой ситуации.

Напомним, что в Московской области правила выгула строги: на дворовых территориях, детских площадках и у дорог собаки (за исключением щенков и мелких декоративных пород) должны быть в наморднике и на поводке. Федеральное законодательство также прямо запрещает выгул потенциально опасных пород без этих атрибутов.

