Садовник Борреля поставил его в тупик неожиданным вопросом про Украину

Уходящий с 1 декабря нынешнего года с поста главы евродипломатии Жозеп Боррель признался в беседе с итальянским информагентством ANSA, что его садовник, рассуждая об помощи Европы Киеву, выразил крайнее негодование, как именно его налоги тратятся на поддержку жителей Украины.

По словам дипломата, его садовник недоволен тем, что война якобы идет на Украине, а платить за нее должны из своего кармана простые европейцы. Боррель отметил, что не нашелся с аргументированным ответом своему работнику.

«Мой садовник спросил меня: „Почему я должен платить из своего кармана своими налогами за Украину?“. Справедливый вопрос», — сказал Боррель.

Еврокомиссар посетовал на тот факт, что в Брюсселе недостаточно разъясняют простым европейским гражданам, зачем им нужна поддержка Украины. Если так пойдет и дальше, то европейцы перестанут поддерживать военную и финансовую помощь Евросоюза Киеву, отметил Боррель.

«Приближается момент истины в вопросе дальнейшего финансирования Украины, если США перестанут оказывать помощь Киеву», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что уходящий на пенсию Боррель призвал ЕС «выучить язык силы».