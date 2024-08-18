Садовод Воронова перечислила способы создать условия для роста лесных грибов на даче

Грибной сезон в разгаре. Однако вовсе не обязательно ходить на тихую охоту в лес. По словам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, при некоторых условиях грибы можно вырастить и на дачном участке, прежде всего культивировать шампиньоны и вешенки. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что указанные грибы являются неприхотливыми, необходима только грибница, которая имеется в продаже. Для роста грибов подойдет любой трухлявый пень, а тепло и влажность сделают свою работу.

По мнению садовода, с лесными шляпочными грибами в данном случае немного сложнее. Несмотря на то что такие грибницы также продаются, на дачном участке нужно будет создать оазис леса на участке: принести почвы принести из леса, необходимо обязательно иметь такое дерево, под которым грибы обычно растут.

Она добавила, что можно также использовать старые грибы, у которых могут иметься жизнеспособные споры, их можно перемешать, раскидать и перекопать.

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