Российские рыбаки поймали тунца-гиганта стоимостью $2 млн

Российские рыбаки совершили уникальный улов, выловив у Курильских островов тунца-гиганта весом 284 килограмма. Оценочная стоимость морского гиганта превышает $2 млн, что делает эту рыбу одной из самых дорогих в отечественной истории. Об этом сообщает Lenta.ru.

У Курильских островов российские рыбаки подняли на борт тунца, чьи размеры и стоимость поражают воображение. Вес морского гиганта достиг 284 килограммов, а его рыночная цена, по предварительным оценкам, может превысить $2 млн. Для сравнения, в этом году в Японии была продана похожая рыба чуть меньшего веса за $1,3 млн.

Несмотря на впечатляющую стоимость, нынешний улов не стал абсолютным рекордом. Шесть лет назад на мировом рынке установили исторический максимум, когда за одного тунца покупатели отдали $3 млн. Дороговизна этих гигантов объясняется высоким спросом на рынке деликатесов, особенно в Японии, где мясо тунца высочайшего качества используют для приготовления элитных суши и сашими. Российский улов подтверждает богатство дальневосточных вод и их потенциал для добычи ценных пород рыбы.

