Сахалинца, уклонявшегося от лечения от наркомании, отправили в колонию на четыре года

В Южно-Сахалинске суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного приговора местному жителю. По информации портала ASTV, мужчина осужден за преступления, связанные с наркотическими веществами.

Ранее мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности.

В рамках условного осуждения на сахалинца были возложили обязательства. Он должен был регулярно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять место жительства без уведомления контролирующего органа, а также пройти курс лечения от наркомании и медико-социальную реабилитацию.

Однако, как установил суд, осужденный систематически уклонялся от исполнения этих обязанностей. Без уважительных причин он не посещал врача-нарколога для прохождения назначенного лечения и на протяжении всего испытательного срока продолжал употреблять запрещенные вещества.

Несмотря на неоднократные предупреждения о возможной отмене условного осуждения и замене его на реальное лишение свободы, мужчина не сделал для себя никаких выводов. Он продолжил игнорировать возложенные судом обязательства.

В итоге суд согласился с доводами инспекции, отменил условное наказание и назначил сахалинцу наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что жительница Сахалина прятала наркотики в книге про Шерлока Холмса.