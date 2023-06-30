Сахар упадет, голова заболит: кому нужно быть осторожнее с популярной специей

Корица — одна из самых популярных специй во всем мире, ее добавляют в напитки, а также в выпечку и различные блюда. В ней содержится много полезных веществ, однако при особых обстоятельствах она способна навредить здоровью.

Употребление корица — это скорее хорошая привычка для человека. Так, она способна снизить давление, уровень холестерина и сахара, а также улучшить пищеварение и кровообращение, замедлить рост раковых опухолей. Но все же у нее есть свои недостатки, которые могут быть опасны для здоровья. Например, в редких случаях она может вызвать аллергию.

«Кроме того, резкий запах и вкус корицы могут стать причиной головной боли. Большое количество специи в виде порошка или эфирного масла может резко снизить уровень сахара в крови. Поэтому ей не стоит злоупотреблять диабетикам. Аккуратнее с этим продуктом нужно быть беременным и кормящим мамам», - объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Помимо всего этого, корица противопоказана детям до трех лет, людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, при проблемах с печенью и почками, а также при синдроме раздраженного кишечника. В больших количествах корицу также не рекомендуется есть при гипертонии.

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