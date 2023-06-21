Убийственный бутерброд: разбираемся, какой популярный перекус может серьезно навредить здоровью

Хлеб с маслом - самый простой способ временно утолить голод. Многие завтракают только так, но пользы от этого немного. Врачи предупреждают, что некоторые люди таким перекусом только вредят своему здоровью.

Как это часто бывает, в зоне риска, прежде всего те, кто страдает от лишнего веса. Хлеб с маслом содержит много калорий и жиров, что может привести к постоянному набору лишних килограммов. Но это не так страшно, как подорванное здоровье. Диабетики подтвердят, что от такого блюда резко увеличивается уровень сахара в крови.

«Людям с непереносимостью лактозы также лучше отказаться от хлеба с маслом и перейти на более здоровое питание. Кроме того, в хлебе есть не менее опасные ингредиенты для аллергиков, которые способны вызвать не самые приятные симптомы: зуд, кожную сыпь или отек», - объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Хлеб с маслом может быть трудно усваиваемым для тех, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как язва желудка или хронический гастрит.

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