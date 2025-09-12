Сахарная ловушка: нутрициолог назвала скрытые причины непреодолимой тяги к сладкому

Нутрициолог Галина Леонова в беседе с RuNews24.ru назвала ключевые факторы, превращающие потребление сладостей в настоящую зависимость. По ее словам, проблема выходит за рамки простой привычки и часто сигнализирует о глубоких нарушениях в работе организма.

Эмоциональное состояние становится триггером для тяги к сахару. Многие люди используют сладкое как быстрое утешение при стрессе, скуке или даже радости. Эксперт подчеркивает, что такой способ улучшения настроения дает лишь временный эффект, не решая проблему.

Физиологические причины не менее важны, напомнила врач. Недостаток качественных калорий и полноценных жиров в рационе заставляет тело искать быстрые источники энергии. Особенно ярко это проявляется у женщин в период менструации, когда потребность в калориях закономерно возрастает. Игнорирование этой потребности провоцирует усиленную тягу к простым углеводам.

Качество сна также напрямую влияет на пищевое поведение. Недостаточный или неглубокий сон провоцирует выработку гормонов голода и насыщения, что особенно заметно у женщин. Это нарушение метаболизма закономерно увеличивает потребление сахаросодержащих продуктов.

Современная пищевая промышленность создает продукты, усиливающие зависимость. Промышленные сладости с их экстремальным содержанием сахара и искусственных добавок «забивают» вкусовые рецепторы, требуя все более сильных стимулов. Нутрициолог рекомендует месячный отказ от такой пищи, после чего натуральные продукты начинают восприниматься совершенно иначе.

Дефицит микроэлементов, таких как магний, составляет отдельную проблему. Нехватка этого минерала провоцирует не только тягу к сладкому, но и другие нарушения в работе организма. Дисбаланс кишечной микрофлоры с чрезмерным ростом грибков кандиды также требует сахара для питания, создавая порочный круг зависимости.

Ранее сообщалось, что сахар был признан оружием против рака.